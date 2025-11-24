Ричмонд
Под Воронежем автоинспекторы спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку, искавшую грибы

Спасли еще одну потерявшуюся пенсионерку, ушедшую в лес по грибы. На этот раз заблудилась 73-летняя женщина в Петропавловском районе.

Источник: Комсомольская правда

Женщина сама позвонила в полицию около 18 часов вечера 23 ноября и попросила помощи.

В лес возле хутора Червоно-Чехурск, куда женщина направилась на тихую охоту, выехал экипаж ДПС.

— На улице было уже темно, поэтому приняли решение разбить лесной массив по секторам и обследовать каждый участок, при этом включив световую, звуковую сигнализацию патрульного автомобиля. Через некоторое время женщина позвонила и сообщила, что вдалеке слышит звук сирены, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Через часа пенсионерку нашли.

Днем ранее в Павловском районе спасли заблудившуюся женщину, тоже отправившуюся за грибами.

