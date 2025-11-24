Под Воронежем автоинспекторы спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку, искавшую грибы

— На улице было уже темно, поэтому приняли решение разбить лесной массив по секторам и обследовать каждый участок, при этом включив световую, звуковую сигнализацию патрульного автомобиля. Через некоторое время женщина позвонила и сообщила, что вдалеке слышит звук сирены, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.