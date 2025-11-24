В Геленджике нашли незаконный склад с оружием

Владельцем помещения указан 53-летний житель города. По версии полиции, он приобретал оружие и комплектующие через интернет, после чего самостоятельно вносил изменения в их устройство. Отдельно отмечается, что мужчина переплавлял патроны и из полученного свинца изготавливал пули для винтовок.