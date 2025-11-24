Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике нашли незаконный склад с оружием

В Геленджике полицейские обнаружили в нежилом помещении садового товарищества склад оружия и боеприпасов.

Источник: Коммерсантъ

По данным регионального главка, изъяты порох, охотничье ружье, пистолет, комплектующие, а также 31 предмет, внешне напоминающий пневматические винтовки с внесенными конструктивными изменениями, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Владельцем помещения указан 53-летний житель города. По версии полиции, он приобретал оружие и комплектующие через интернет, после чего самостоятельно вносил изменения в их устройство. Отдельно отмечается, что мужчина переплавлял патроны и из полученного свинца изготавливал пули для винтовок.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с отделом МВД по Геленджику. В действиях задержанного усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 222, 223 и 222.1 УК РФ. Материалы переданы для дальнейшей процессуальной оценки.