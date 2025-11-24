Житель Башкирии хотел сжечь жилой дом с женщиной и 4 детьми

Накануне утром в полицию поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Самара-Ивановка. Прибывшая следственно-оперативная группа предварительно установила, что к происшествию причастен один из местных жителей. По словам хозяйки дома, накануне к ней пришел ее бывший сожитель — неоднократно судимый 35-летний сельчанин. Он устроил скандал из-за того, что его не пускают в жилище. Во время конфликта он угрожал ножом. Рассердившись, мужчина ушел, а вскоре вернулся с канистрой бензина. Он облил входную дверь дома и поджог ее. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать.