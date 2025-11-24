Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек

В субботу глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО отразили вражескую атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области. В результате падения БПЛА два человека в Сызрани погибли, еще двое пострадали.
«Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», — написал глава Сызрани.
Он добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.