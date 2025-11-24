Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек

САМАРА, 24 ноя — РИА Новости. Число погибших выросло до трех человек, еще двое находятся в больнице в результате падения БПЛА в субботу в Сызрани в Самарской области, заявил мэр Сызрани Сергей Володченков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В субботу глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО отразили вражескую атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области. В результате падения БПЛА два человека в Сызрани погибли, еще двое пострадали.

«Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», — написал глава Сызрани.

Он добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше