В Бурятии задержали браконьера с омулем на 1,7 млн рублей

Общий вес изъятой рыбы составил 47 килограммов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Северобайкальском районе Бурятии в рамках операции «Путина-2025» установлен 39-летний местный житель, занимавшийся незаконным выловом омуля. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, его задержали недалеко от села Холодное.

— Установлено, что мужчина с помощью сетей выловил 231 особь байкальского омуля. Общий вес изъятой рыбы составил 47 килограммов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается в 1,6 миллиона рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

У нарушителя изъяли все орудия лова — рыболовную сеть и деревянную лодку. Также известно, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, сейчас не работает. Он полностью признал свою вину.

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске бизнесмен попытался дать взятку в 6 млн рублей.