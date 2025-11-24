Ричмонд
В Оренбурге продавец взяла в заложники проверку Роспотребнадзора

Продавец заперла в магазине четырех инспекторов, чтобы помешать проверке Роспотребнадзора. Для освобождения пленников и задержания женщины потребовалось вмешательство спецназа. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Оренбурге задержана продавец магазина, которая более пяти часов незаконно удерживала четырех сотрудников Роспотребнадзора, прибывших с проверкой. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября в магазине на улице Комсомольской. Чтобы сорвать проверку, фигурантка заперла в торговой точке своего супруга четырех инспекторов Роспотребнадзора, которые провели взаперти более пяти часов. Освобождение пострадавших и задержание подозреваемой проводилось при участии сотрудников ОМОН Росгвардии.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы», совершенное в отношении двух и более лиц. Следователи уже избрали подозреваемой меру пресечения.