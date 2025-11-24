В Оренбурге продавец взяла в заложники проверку Роспотребнадзора

По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября в магазине на улице Комсомольской. Чтобы сорвать проверку, фигурантка заперла в торговой точке своего супруга четырех инспекторов Роспотребнадзора, которые провели взаперти более пяти часов. Освобождение пострадавших и задержание подозреваемой проводилось при участии сотрудников ОМОН Росгвардии.