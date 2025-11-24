В Оренбурге продавец взяла в заложники проверку Роспотребнадзора

В Оренбурге задержана продавец магазина, которая более пяти часов незаконно удерживала четырех сотрудников Роспотребнадзора, прибывших с проверкой. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Оренбургской области.
По данным следствия, инцидент произошел 19 ноября в магазине на улице Комсомольской. Чтобы сорвать проверку, фигурантка заперла в торговой точке своего супруга четырех инспекторов Роспотребнадзора, которые провели взаперти более пяти часов. Освобождение пострадавших и задержание подозреваемой проводилось при участии сотрудников ОМОН Росгвардии.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы», совершенное в отношении двух и более лиц. Следователи уже избрали подозреваемой меру пресечения.