В Екатеринбурге произошел пожар в ТЦ «Пекин»

24 ноября в Екатеринбурге посетители торгового центра «Пекин» на Новой Сортировке заявили о задымлении в одном из торговых рядов. Густой дым заполонил пространство. Покупателей и владельцев магазинов было решено эвакуировать.
— В 16:28 поступило сообщение о пожаре на улице Ольховская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в ТЦ «Пекин» горела торговая палатка, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как уточняется, пожар произошел на площади 10 квадратных метров. Огонь устранили сами сотрудники торговых залов до прибытия пожарных.
Напомним, что в Свердловской области за 22 ноября фиксировали шестнадцать пожаров. Двенадцать из них происходили в частном секторе.