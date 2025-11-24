Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат

Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и ее дочерней компании АО «Объединенная теплоснабжающая компания». В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Позднее суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.