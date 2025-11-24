Бывший свердловский вице-губернатор не давал взяток, заявила его адвокат

В понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что силовики проверяют Чемезова на предмет «дачи взяток правоохранителям», якобы силовые структуры заинтересовались теми, кто мог «предоставлять покровительство Чемезову, а также бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву».
«Олег Леонидович Чемезов каких-либо взяток не давал, указанные подозрения правоохранительными органами в настоящее время не предъявляются. Более того, достаточно абсурдное предположение, поскольку деятельность Чемезова не предполагает какого-либо подобного рода взаимоотношений. Хочется отметить, что в настоящее время предъявлено неконкретизированное обвинение, используя которое, следователи пытаются найти хоть какие-то зацепки противоправной деятельности Чемезова и содержат его под стражей. При этом у следствия отсутствуют какие-либо объективные данные совершения им преступления, поскольку он вел законную деятельность», — сказала Кирилова.
Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов сообщал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то «их некому водить в школу».
Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК), дочерней компании АО «Облкоммунэнерго», входящей в «Корпорацию СТС». Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто не признает.
Правоохранительные органы в конце сентября информировали о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и ее дочерней компании АО «Объединенная теплоснабжающая компания». В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Позднее суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.
Под домашним арестом находится и гражданская супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве. В свою очередь экс-гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов — в розыске за подозрение в хищении более 20 миллионов рублей, уточняли агентству в силовых структурах.