ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания

ЧП произошло накануне в недостроенном здании на улице Мухина.
«Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж», — проинформировали в СК.
Мальчик госпитализирован в реанимацию. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также правоохранители выяснят, какие меры он принял для недопущения посторонних лиц на территорию объекта.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
Кроме того, правоохранители оценят исполнение требований законодательства в вопросах ограничения доступа граждан к зданию.