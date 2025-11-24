Ричмонд
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома.

Источник: Прокуратура Крыма

ЧП произошло накануне в недостроенном здании на улице Мухина.

«Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж», — проинформировали в СК.

Мальчик госпитализирован в реанимацию. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также правоохранители выяснят, какие меры он принял для недопущения посторонних лиц на территорию объекта.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Кроме того, правоохранители оценят исполнение требований законодательства в вопросах ограничения доступа граждан к зданию.