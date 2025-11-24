Ричмонд
МВД раскрыло детали гибели 308 коров на двух предприятиях под Шарковщиной

МВД сказало, как должностное лицо скрыло падеж 308 коров в Шарковщинском районе.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали гибели 308 коров на двух предприятиях под Шарковщиной. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Скрывали падеж ради наживы», — сказано в сообщении.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области обнаружили махинации с отчетностью в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района. Было установлено, что должностное лицо для того, чтобы избежать депремирования и создания видимости благополучного ведения дел, давало своим подчиненным сотрудникам незаконные указания на сокрытие падежа крупного рогатого скота.

В ведомстве обратили внимание, что что в отчетные документы вносилась заведомо ложная информация.

«Недостача составила 308 голов КРС. Сумма ущерба превысила 310 тысяч рублей», — заявили в МВД.

Следователи завели уголовные дела за превышение служебных полномочий в отношении девятерых человек. Речь идет про фигуранта, главного ветеринарного врача, зоотехников, бригадиров. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

Тем временем гродненец сходил на поминки и может сесть на три года.

Вместе с тем в Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку.

