МВД раскрыло детали гибели 308 коров на двух предприятиях под Шарковщиной

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области обнаружили махинации с отчетностью в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района. Было установлено, что должностное лицо для того, чтобы избежать депремирования и создания видимости благополучного ведения дел, давало своим подчиненным сотрудникам незаконные указания на сокрытие падежа крупного рогатого скота.