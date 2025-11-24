Житель Ростовской области получил 7 лет колонии за попытку убийства сожительницы

По данным следствия, попытку убийства житель станицы Верхнекундрюченской предпринял в июле 2025 года. Предварительно, во время ссоры он на глазах своей 49-летней сожительницы разлил бензин, поджег дом и выпрыгнул в окно. После этого мужчина заблокировал дверь деревянной палкой. Он ожидал, что жертва не спасется, но она смогла покинуть горящую постройку, тоже через окно.