Уголовник из Башкирии поджег дом своей бывшей: она и ее 4 детей в это время были внутри

В Мелеузовском районе Башкирии полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в попытке поджога жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, вчера утром в отдел полиции поступило сообщение о возгорании в жилом здании в деревне Самара-Ивановка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что накануне к хозяйке дома пришел 35-летний бывший сожитель. Он устроил скандал из-за того, что его не пускали зайти, угрожал ножом, а потом ушел и вернулся с канистрой бензина, облил входную дверь и поджег ее.
К счастью, пламя удалось быстро потушить. В момент происшествия в доме кроме хозяйки находились четверо ее детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Подозреваемого задержали, известно, что ранее он был неоднократно судим.
— В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решение по данному факту, — сообщает МВД.
