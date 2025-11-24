Уголовник из Башкирии поджег дом своей бывшей: она и ее 4 детей в это время были внутри

По данным ведомства, вчера утром в отдел полиции поступило сообщение о возгорании в жилом здании в деревне Самара-Ивановка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что накануне к хозяйке дома пришел 35-летний бывший сожитель. Он устроил скандал из-за того, что его не пускали зайти, угрожал ножом, а потом ушел и вернулся с канистрой бензина, облил входную дверь и поджег ее.