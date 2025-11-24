Дело о гибели семьи россиян в ДТП в Беларуси направлено в суд

В конце июня текущего года в аварии под Минском погибли россияне — пассажиры такси: 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и двое малолетних дочерей (7 и 13 лет).
«Уголовное дело расследовал СК Беларуси. При направлении в суд заместитель генерального прокурора Беларуси оставил обвиняемому ранее избранную меру — заключение под стражу», — сообщили в Генпрокуратуре.
Согласно материалам, обвиняемый в ночь с 27 на 28 июня 2025 года распивал спиртные напитки с коллегой по работе, потом сел за руль приобретенного им в лизинг автомобиля Mercedes и вместе со знакомым направился из Минска в Москву.
Около 5 часов утра на 20-м километре трассы М-2 около Королева Стана машина, ехавшая со скоростью более 180 км/ч, столкнулась с двигавшимся впереди такси Škoda, в котором находились россияне.