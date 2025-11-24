Минчанин выбросил рюмку в окно из-за телесюжета и разбил чужой автомобиль. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в пресс-службе прокуратуры Московского района.
51-летний житель Минска находился дома со своей женой. Супруги смотрели телевизор и распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина стал возмущаться из-за сюжета передачи. На эмоциях он выбросил из окна налитую рюмку, которая попала в припаркованный внизу автомобиль Renault Laguna и разбила стекло крышки багажника.
Владелец авто, заметил повреждения, обратился в милицию. Личность фигуранта было оперативно установлена, в отношении него завели уголовное дело. Минчанин полностью признал вину, раскаялся содеянном, добровольно возместил причиненный потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред.
Заместитель прокурора Московского района Петр Антоник сообщил, что обвиняемый работает дорожным рабочим. И добавил, что суд признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве). На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 1260 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Также минчанин должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
