Неизвестные обстреляли окна в Воронеже на улице Южно-Моравской

Жители многоэтажного дома № 24 на улице Южно-Моравской в Советском районе Воронежа обнаружили на своих окнах следы от пуль, а в квартирах — металлические пули от ружья. Фотографии с повреждениями стеклопакетов горожане разместили в соцсетях. Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию.