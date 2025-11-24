Ричмонд
Неизвестные обстреляли окна в Воронеже на улице Южно-Моравской

Воронежцы сообщили в полицию о стрельбе по окнам.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоэтажного дома № 24 на улице Южно-Моравской в Советском районе Воронежа обнаружили на своих окнах следы от пуль, а в квартирах — металлические пули от ружья. Фотографии с повреждениями стеклопакетов горожане разместили в соцсетях. Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию.

Кстати, подобные случаи — не редкость в Воронеже в последнее время. В начале октября этого года неизвестные обстреляли окна в жилом комплексе «Олимпийский». Пострадали несколько квартир. По факту проводилась полицейская проверка.