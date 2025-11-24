В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Колпино в Санкт-Петербурге, двое медиков госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в 15.30 мск в понедельник на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино.
«В результате ДТП двое работников бригады скорой медицинской помощи госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.