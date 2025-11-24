В Молдавии инициируют парламентское расследование контрабанды оружия

Войку обратил внимание на то, что до сих пор нет реакции на этот случай президента республики Майи Санду, которая является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. Он также заметил, что не был созван Совет национальной безопасности, который непосредственно отвечает за анализ угроз, рисков, опасностей и уязвимостей для госбезопасности, национальной обороны и общественного порядка.