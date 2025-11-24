Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области муж и жена заблудились в лесу, женщину искали четыре часа

Донские спасатели помогли заблудившейся в лесу женщине.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Шолоховского района Ростовской области заблудилась в лесу, когда собирала грибы с мужем. На помощь в этой ситуации вовремя пришли спасатели, рассказали в ДПЧС.

Все произошло утром 23 ноября. Сначала супруги гуляли в лесу, а потом потеряли друг друга из вида. Мужчина смог выйти из чащи, а женщина, наоборот, ушла в глубь леса. Через некоторое время она сама позвонила по номеру «112».

На выручку пришли спасатели Вешенского подразделения службы спасения на воде. Женщину искали четыре часа из-за большой территории зеленого массива. Когда пострадавшую нашли, она отказалась от медицинской помощи.

Напомним, похожий случай не так давно произошел в Шолоховском лесу. Тогда помощь спасателей потребовалась заблудившемуся грибнику.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.