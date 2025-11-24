В Ростовской области муж и жена заблудились в лесу, женщину искали четыре часа

Все произошло утром 23 ноября. Сначала супруги гуляли в лесу, а потом потеряли друг друга из вида. Мужчина смог выйти из чащи, а женщина, наоборот, ушла в глубь леса. Через некоторое время она сама позвонила по номеру «112».