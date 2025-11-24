В Ростовской области муж и жена заблудились в лесу, женщину искали четыре часа

Жительница Шолоховского района Ростовской области заблудилась в лесу, когда собирала грибы с мужем. На помощь в этой ситуации вовремя пришли спасатели, рассказали в ДПЧС.
Все произошло утром 23 ноября. Сначала супруги гуляли в лесу, а потом потеряли друг друга из вида. Мужчина смог выйти из чащи, а женщина, наоборот, ушла в глубь леса. Через некоторое время она сама позвонила по номеру «112».
На выручку пришли спасатели Вешенского подразделения службы спасения на воде. Женщину искали четыре часа из-за большой территории зеленого массива. Когда пострадавшую нашли, она отказалась от медицинской помощи.
Напомним, похожий случай не так давно произошел в Шолоховском лесу. Тогда помощь спасателей потребовалась заблудившемуся грибнику.
