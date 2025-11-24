Экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудят за взятку

По данным следствия, в июне 2025 года чиновник дал указание подчиненной внести в официальный протокол ложные сведения об осмотре территории, где произошел пожар. При этом выезд на место происшествия не проводился. На основе поддельного документа было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Следствие полагает, что таким образом обвиняемый пытался снизить нагрузку на отдел и улучшить показатели своей работы. Эти действия, по мнению правоохранителей, нанесли ущерб интересам общества и государства. Кроме того, в августе того же года он получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное продление срока исполнения предписания о нарушениях пожарной безопасности, выданного одной из организаций города. Нарушения были выявлены следователями при участии сотрудников регионального управления ФСБ. Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении подчинённой, составившей фальшивый протокол, также переданы прокурору.