Двух сестер-туристок, заблудившихся в горах Сочи, нашли за 47 минут

Спасатели Адлерского района Сочи оказали помощь двум туристкам, потерявшим ориентацию в горах. Две 32-летние жительницы Абакана возвращались с маршрута на горе Ачишхо, однако, дойдя до района Греческого отрога, отклонились от тропы и не смогли продолжить путь самостоятельно.