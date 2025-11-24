Двух сестер-туристок, заблудившихся в горах Сочи, нашли за 47 минут

Спасатели Адлерского района Сочи оказали помощь двум туристкам, потерявшим ориентацию в горах. Две 32-летние жительницы Абакана возвращались с маршрута на горе Ачишхо, однако, дойдя до района Греческого отрога, отклонились от тропы и не смогли продолжить путь самостоятельно.
Получив сигнал о помощи, специалисты Краснополянского поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиск. На обнаружение женщин потребовалось 47 минут. Туристок благополучно сопроводили к населенному пункту. В медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что упавшую с крутого склона 47-летнюю туристку спасли в Сочи. В результате падения пострадавшая получила травмы, которые не позволяли ей передвигаться самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы спасения города Сочи.