Двух сестер-туристок, заблудившихся в горах Сочи, нашли за 47 минут

Спасатели нашли заблудившихся туристок в горах Сочи меньше, чем за час.

Источник: t.me/kubanspas

Спасатели Адлерского района Сочи оказали помощь двум туристкам, потерявшим ориентацию в горах. Две 32-летние жительницы Абакана возвращались с маршрута на горе Ачишхо, однако, дойдя до района Греческого отрога, отклонились от тропы и не смогли продолжить путь самостоятельно.

Получив сигнал о помощи, специалисты Краснополянского поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиск. На обнаружение женщин потребовалось 47 минут. Туристок благополучно сопроводили к населенному пункту. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что упавшую с крутого склона 47-летнюю туристку спасли в Сочи. В результате падения пострадавшая получила травмы, которые не позволяли ей передвигаться самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы спасения города Сочи.