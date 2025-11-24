В Прикамье энергетики взыскали с телеком-оператора 3,5 миллиона рублей

Компания «Россети Урал» решила спор с телеком-оператором, который должен был почти 3,5 миллиона рублей за размещение своих оптоволоконных линий связи на электрических опорах. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».
Изначально оператор связи не хотел добровольно оплачивать долг, поэтому энергетики подали иск в арбитражный суд Пермского края. Однако до судебного разбирательства ответчик полностью погасил задолженность, и дело было закрыто.
Отмечается, что размещение любого оборудования на энергообъектах возможно только по согласованию с сетевой компанией. Самовольный монтаж нарушает безопасность электроснабжения, мешает обслуживанию линий электропередач и создаёт угрозу для людей.