В Прикамье энергетики взыскали с телеком-оператора 3,5 миллиона рублей

Связисты разместили оптоволоконный линии связи на электрических опорах, но не заплатили за это.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Россети Урал» решила спор с телеком-оператором, который должен был почти 3,5 миллиона рублей за размещение своих оптоволоконных линий связи на электрических опорах. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».

Изначально оператор связи не хотел добровольно оплачивать долг, поэтому энергетики подали иск в арбитражный суд Пермского края. Однако до судебного разбирательства ответчик полностью погасил задолженность, и дело было закрыто.

Отмечается, что размещение любого оборудования на энергообъектах возможно только по согласованию с сетевой компанией. Самовольный монтаж нарушает безопасность электроснабжения, мешает обслуживанию линий электропередач и создаёт угрозу для людей.