«Отвлекался от управления, а перед поездкой снял номера». Генпрокуратура раскрыла ДТП на дороге в минский аэропорт, в котором погибла семья из России

Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП под Минском, где погибла семья из России. Подробности озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратурой в суд было направлено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Ему было предъявлено нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех граждан и причинение одному лицу менее тяжких телесных повреждений по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса.
Из материалов дела следует, что фигурант в ночь с 27 на 28 июня 2025 года вместе со своим коллегой по работе распивал алкоголь. Находясь в состоянии опьянения, мужчина сознательно нарушил правила безопасности, сел за руль купленного им в лизинг легкового автомобиля Mercedes и вместе со знакомым поехал из Минска в Москву.
Примерно в 05.00 на 20 километре трассы М-2 «Минск — Национальный аэропорт Минск», неподалеку от деревни Королев Стан Минского района, обвиняемый ехал со скоростью 182 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. При этом он общался в пути со знакомым и отвлекался от управления.
По причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в ехавший впереди автомобиль Skoda Rapid. В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия пассажиры такси погибли на месте: 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и двое малолетних дочерей в возрасте 7 и 13 лет. 40-летнему водителю Skoda были причинены менее тяжкие телесные повреждения.
«Погибшие являлись гражданами Российской Федерации и прибыли в Республику Беларусь неделю назад в туристических целях. В тот момент они направлялись в аэропорт, чтобы вернуться домой в городе Березники Пермского края — до вылета самолета оставалось менее двух часов», — привели подробности в Генеральной прокуратуре.
После ДТП концентрация этилового спирта в крови водителя Mercedes составила 2,18 промилле. За два часа до указанной аварии мужчина, отъезжая от дома, повредил припаркованный во дворе автомобиль, уехал с места преступления.
«Он же в тот вечер передал право управления Mercedes своему знакомому, который не имел водительского удостоверения. Чтобы избежать привлечения к ответственности за превышение скоростного режима, обвиняемый перед поездкой демонтировал с машины регистрационные знаки», — добавили в ведомстве.
Кроме того, у автомобиля Mercedes был неравномерный повышенный износ протектора, а также появились нити корда на одной из шин.
