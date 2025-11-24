14-летнего подростка в Подмосковье арестовали за теракт на железной дороге

В Московской области арестован 14-летний подросток, обвиняемый в совершении теракта. Он по заданию анонимных кураторов из мессенджера поджег оборудование на Рижском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 21 ноября. Юношу задержали в ходе совместной операции СК, ФСБ и транспортной полиции. По решению суда его отправили в СИЗО на время следствия. Сейчас выясняется, что толкнуло школьника на преступление и как вербовщики смогли им манипулировать.
В Следственном комитете напоминают, что преступления на объектах транспорта относятся к категории особо тяжких и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. В ведомстве призвали молодых людей не поддаваться на провокации в социальных сетях, так как это может привести к серьезным правовым последствиям.