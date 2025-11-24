14-летнего подростка в Подмосковье арестовали за теракт на железной дороге

В Следственном комитете напоминают, что преступления на объектах транспорта относятся к категории особо тяжких и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. В ведомстве призвали молодых людей не поддаваться на провокации в социальных сетях, так как это может привести к серьезным правовым последствиям.