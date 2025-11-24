В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

Ранее Воробьев сообщал, что в воскресенье несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.
«Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение.
«Передвижные котельные пока останутся на месте — на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее», — добавил Воробьев.