Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы, оборудование работает стабильно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Воробьев сообщал, что в воскресенье несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС, пожар локализован, электроснабжение в городе не нарушено.

«Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас специалисты продолжают переподключать многоквартирные дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, на это потребуется еще несколько часов. Также в ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение.

«Передвижные котельные пока останутся на месте — на тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем все, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее», — добавил Воробьев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше