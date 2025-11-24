«Он всегда оставался в тени»: из жизни ушла «скрытая жемчужина» группы ABBA

Для тех, кто не застал пик их славы, ABBA — это не просто группа, а целое культурное явление. Коллектив, состоявший из двух влюбленных пар, взорвал мировые хит-парады в 70-х годах. Они стали сенсацией после победы на «Евровидении-1974» с песней «Waterloo». За десять лет блестящей карьеры ABBA выпустили множество хитов, которые до сих пор звучат по всему миру.