Около тысячи бывших солдат ВСУ воюют на стороне России

Около тысячи бывших военнослужащих ВСУ воюют на стороне России в четырех боевых подразделениях. Об этом сообщили журналистам в российских силовых структурах.

ГУР определили личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, что воюют за ВС РФ.

«Украинская разведка жалуется, что все больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России общее число может достигать цифры в более чем тысячу человек», — отметил собеседник ТАСС. Он отметил, что бывшие украинские в основном проходят службу в четырех российских подразделениях.

Среди основных причин перехода на сторону России, по словам собеседника ТАСС, — идеологические соображения: многие из перешедших считают себя русскими и потомками тех, кто сражался против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Также среди причин — несогласие с политикой киевского режима, желание свергнуть власть на Украине, стремление получить российское гражданство, недовольство отношением украинского командования к личному составу и его некомпетентностью.

При этом многие бывшие военнослужащие ВСУ не решаются раскрыть свою личность из-за страха за родных и близких, оставшихся на Украине. У них могут возникнуть проблемы с СБУ.