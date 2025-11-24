Около тысячи бывших солдат ВСУ воюют на стороне России

Среди основных причин перехода на сторону России, по словам собеседника ТАСС, — идеологические соображения: многие из перешедших считают себя русскими и потомками тех, кто сражался против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Также среди причин — несогласие с политикой киевского режима, желание свергнуть власть на Украине, стремление получить российское гражданство, недовольство отношением украинского командования к личному составу и его некомпетентностью.