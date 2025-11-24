ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила арестовать судью Валерия Козлова, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева.
Суд принял это решение по представлению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
— Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия, — заявил глава коллегии Николай Тимошин.
По данным следствия, мать Звонарева сначала подкупила врача-уролога, чтобы тот подменил анализы и диагностировал ему рак мочевого пузыря, а затем передала 800 тысяч рублей Козлову, который вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья. Позднее Звонарева вернули в колонию, передает РИА Новости.
20 ноября Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой по статье о получении взятки. Согласно информации СК, в декабре 2021 года судья получила взятку на сумму 250 тысяч рублей от арбитражного управляющего Владимира Коликова.