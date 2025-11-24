ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ

По данным следствия, мать Звонарева сначала подкупила врача-уролога, чтобы тот подменил анализы и диагностировал ему рак мочевого пузыря, а затем передала 800 тысяч рублей Козлову, который вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья. Позднее Звонарева вернули в колонию, передает РИА Новости.