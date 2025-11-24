Мошенничество на 786 миллионов: за что арестовали вице-президента «Оборонстроя»

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали по делу о мошенничестве. Сумма ущерба оценивается в 786 миллионов рублей. В 2018 году предпринимательницу допрашивали по делу о махинациях с разорившимся банком «Северный кредит», а годом ранее она стала самым богатым депутатом Вологодской области. Чем еще известна Ясакова и в чем она может быть замешана, разбиралась «Вечерняя Москва».
В чем обвиняют Ясакову.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. Судя по картотеке Таганского районного суда Москвы, 21 ноября женщину заключили в СИЗО.
Официально обстоятельства дела Ясаковой не раскрываются. Telegram-канал Mash сообщает, что расследование связано с принятием решения о банкротстве «Оборонстроя» в 2021 году, когда правоохранительные органы якобы выявили в компании финансовые нарушения и возбудили уголовное дело. Ясакова якобы похитила у ассоциации 786 миллионов рублей. Однако в 2021 году в открытых источниках не сообщалось о банкротстве ассоциации. Она по-прежнему существует.
Отмечается, что на время расследования суд арестовал имущество Ясаковой, в том числе трехэтажный особняк в Москве. Ранее предпринимательница пыталась продать его за 120 миллионов рублей.
Чем известна Ирина Ясакова.
Ирине Ясаковой 65 лет. Она родилась в Оренбурге, отучилась на экономиста в Московском всесоюзном финансово-экономическом институте (ныне входит в Финансовый университет при правительстве РФ) и юриста в Московской государственной юридической академии. В начале карьеры работала преподавателем в Государственном политехническом университете и юристом.
В 2001 году Ясакова стала гендиректором компании «Свободные метры», еще через три года — экспертом на рынке вторичного жилья корпорации «Инком-Недвижимость». В 2005 году Ясакова перешла на госслужбу и год проработала заместителем главы управы района Внуково города Москвы. На этом посту она курировала строительство, землепользование, инвестиционную политику и торговлю.
С 2009 года Ясакова была гендиректором ассоциации «Оборонстрой», которая представляет собой объединение строительных и проектных организаций. Тогда же ее назначили главой компании «Оборонэнерго». Позднее она стала вице-президентом ассоциации «Оборонстрой».
Вместе с тем с 2016 по 2021 год Ясакова была депутатом Законодательного собрания Вологодской области и входила в комитет по бюджету и налогам. А в 2017 году стала самым богатым депутатом регионального парламента, заработав за год 39,8 миллиона рублей.
В последний раз информация о доходах Ясаковой публиковалась в открытом доступе в 2020 году. Согласно документам, тогда ее годовой заработок составлял 27,9 миллиона рублей. В собственности у депутата были три земельных участка размером от 200 квадратных метров до 2,3 сотки. Еще у нее были дом площадью 186 квадратных метров, две квартиры — 67,1 и 70,4 «квадрата», а также нежилое здание и помещение.
Ясакова не замужем, но воспитывает трех дочерей.
Скандалы с участием Ясаковой.
Ранее Ирина Ясакова уже оказывалась в центре скандалов. В 2018 году она могла лишиться депутатского мандата из-за того, что не указала в декларациях доход в размере 30 миллионов рублей. Неизвестно, как предпринимательница могла «забыть» об этой сумме, но kp.ru писал, что документы могли просто не принять из-за какой-нибудь ошибки. В итоге для Ясаковой все обошлось, и она осталась в заксобрании.
В 2019 году Ясакову вызывали на допрос по делу о хищении трех миллиардов рублей из банка «Северный кредит». Основными фигурантами были экс-председатели правления банка Людмила Петрова и Сергей Крылов, бывший акционер Алексей Железов зампреды правления и бухгалтеры. Всего в преступлении были замешаны 10 человек.
Дело главы СК «Автодор» Шайдуллина: махинации с трассой М-12, растраты и арест.
Ясакову допрашивали, так как всего за три месяца до признания «Северного кредита» банкротом в 2018 году депутат выкупила представительство банка, находившееся в центре Москвы. А еще через год она заключила договор мены с неким Сергеем Борисовым. В 2019 году эту сделку признали фиктивной. Еще через год это решение отменили, и дело отправили на новое рассмотрение. В итоге в 2021 году покупку и мену представительства «Северного кредита» признали фиктивной. Понесла ли Ясакова за это какое-нибудь наказание, неизвестно.
Вместе с тем Ясакова известна не только как предприниматель и депутат, но и как продюсер. В 2018 году она заявляла о планах снять фильм об операции спасения тайских школьников из затопленной пещеры. Режиссером она хотела сделать Владимира Машкова. Но до реализации этого проекта дело не дошло.
«Оборонстрой» не первый раз фигурирует в делах о громких махинациях. С 2013 по 2016 год им руководил бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, которого в июле 2025 года приговорили к 13 годам лишения свободы за растрату четырех миллиардов рублей. При этом чиновника продолжают судить за взятки.
С Иванова началась череда громких арестов в Минобороны. Вслед за ним под следствием оказались начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, главный связист Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин, экс-начальник отдела главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин и многие другие.