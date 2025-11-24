Мошенничество на 786 миллионов: за что арестовали вице-президента «Оборонстроя»

Ясакову допрашивали, так как всего за три месяца до признания «Северного кредита» банкротом в 2018 году депутат выкупила представительство банка, находившееся в центре Москвы. А еще через год она заключила договор мены с неким Сергеем Борисовым. В 2019 году эту сделку признали фиктивной. Еще через год это решение отменили, и дело отправили на новое рассмотрение. В итоге в 2021 году покупку и мену представительства «Северного кредита» признали фиктивной. Понесла ли Ясакова за это какое-нибудь наказание, неизвестно.