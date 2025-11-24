Легенда французского кино Брижит Бардо попала в больницу

Актриса Брижит Бардо вновь попала в больницу.
Французская кинозвезда Брижит Бардо госпитализирована. По сообщению газеты Var-Matin, уже больше недели 91-летняя актриса находится в больнице «Сен-Жан» в Тулоне.
«Брижит Бардо снова госпитализирована. По нашей эксклюзивной информации, ярая защитница прав животных прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она в настоящее время находится», — сообщила Var-Matin. Газета не уточняет причину госпитализации.
Ранее сообщалось, что в конце сентября Бардо перенесла операцию из-за серьезного заболевания. Лечение тогда она проходила в больнице Тулона на юге Франции, передает RT.
Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры, которую она прервала в 38 лет, актриса снялась в 48 фильмах. Среди них — «Частная жизнь» (Vie privee, 1962) режиссера Луи Маля и «Презрение» (Le mepris, 1963) Жан-Люка Годара. После завершения карьеры в кино Бардо активно занялась защитой животных.