Перебегала на красный свет. В Минске в ДТП на пешеходном переходе пострадала девочка

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП на пешеходном переходе пострадала девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась около 16.00. Автомобиль Honda, за рулем которого был 30-летний мужчина, двигался по ул. Первомайской. На пересечении с ул. Пулихова, по предварительной информации, машина наехала на 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть на красный сигнал светофора.
«Школьница получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска», — сообщили в Госавтоинспекции.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминают об обязанности пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно нужно использовать световозвращающие элементы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение детей, напоминать юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах. -0-