Перебегала на красный свет. В Минске в ДТП на пешеходном переходе пострадала девочка

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминают об обязанности пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно нужно использовать световозвращающие элементы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение детей, напоминать юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах. -0-