Зубастая рыба атаковала россиянина на Мальдивах, защищая своё «гнездо»

Рыба-триггер, которую также называют спинорогом или титаном, считается наиболее агрессивным морским обитателем рифов. Она не ядовита, но её укусы очень болезненны и долго лечатся. На видео хищница не остановила преследование, даже когда дайвер попытался уплыть от неё. По мнению учёных, рыба атаковала человека, видимо, защищая гнездо с отложенной икрой.