Washington Post: число пунктов в плане США по Украине еще не согласовано

«Проект плана США по окончанию войны на Украине был к понедельнику сокращен с 28 до 19 пунктов… Окончательное число пунктов еще не согласовано, но в основе по-прежнему лежит первоначальное американское предложение, а не отдельный европейский проект документа США», — сообщает Washington Post со ссылкой на чиновника, осведомленного о ходе переговоров. Источник газеты также отметил пользу европейского плана, который был написан, ориентируясь на американский проект из 28 пунктов. Чиновник заявил, что предложения были «полезными», однако США решили сосредоточиться на своем первоначальном документе.