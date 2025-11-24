Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным легендарного футболиста Симоняна

В тексте отмечается, что Симонян был яркой и неординарной личностью, полностью преданной своему делу. Его мастерство, характер и преданность команде высоко ценили партнеры по «Спартаку» и сборной СССР, уважали соперники и искренне любили миллионы болельщиков. Симонян был кумиром нескольких поколений поклонников футбола и внес огромный вклад в развитие спорта в стране.