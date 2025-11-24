Подросток напал на охранника в Москве из-за замечания о молитве в неподходящем месте

В Москве приезжий подросток выбрал не самое подходящее место для молитвы, и, получив замечание от охранника, ударил его ножом, а затем также напал на полицейских, которые пытались его задержать. Об этом пишет РЕН ТВ.
— Нам удалось выяснить, что подросток схватился за нож после замечания охранника, после того, как нанес несколько ударов ножом, сбежал с места преступления. Все произошло настолько быстро, что никто из сотрудников не успел даже среагировать, — говорится в сообщении.
На данный момент охранник находится в больнице под наблюдением врачей.
Соседи утверждают, что ранее Хусейн Гаджиев, которому всего 16 лет, не проявлял подобного поведения. Жильцы многоэтажного дома, где живет его семья, до сих пор не могут поверить в произошедшее, говорится в публикации.
Инцидент в торговом центре на Ореховом бульваре произошел в воскресенье, 23 ноября. Подросток дважды ударил ножом сотрудника охраны, после чего сбежал. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. Также известно, что 24 ноября сотрудники Следственного комитета переквалифицировали действия подростка. По информации пресс-службы ведомства, подросток отказался признать вину.