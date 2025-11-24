Бывших менеджеров пермских стратегических заводов обвинили в хищении и подкупе

В итоге было заключено дополнительное соглашение с ООО «Макрос-М», фактическим руководителем которого являлся Полюшкин. Компания приобретала раствор у производителей по цене, уже включавшей доставку до объектов «Ависмы» в Березники, а затем реализовывала его по более высокой стоимости.