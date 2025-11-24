Ричмонд
В Белгородской области повреждены дома и инфраструктура после атак дронов

В Белгородской области в результате масштабных атак беспилотников повреждены жилые дома, коммерческая и транспортная инфраструктура. В ходе обстрелов пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Домовладения и прочая инфраструктура атакованы Украиной в Белгородской области.

«Шесть муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. В Валуйском округе FPV-дрон атаковал автомобиль — ранен водитель. В Грайворонском округе повреждены частные домовладения, коммерческий объект и транспортные средства. В других районах зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов и жилых построек», — сообщил губернатор региона в telegram-канале.

Пострадавший получил медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений.