Пьяный москвич избил четырехмесячного сына

Пьяный москвич ударил новорожденного сына по голове в квартире в районе Солнцево. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел в квартире на улице Щорса. Мужчина ударил по голове четырехмесячного младенца. Ребенок оказался в реанимации, врачи оказывают помощь младенцу.
— По версии следствия, в вечернее время 23 ноября 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Щорса в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара рукой по голове своему четырехмесячному сыну, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, задушившую свою новорожденную дочь, а затем спрятавшую ее тело в сумке в диван.