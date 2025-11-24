Пьяный москвич избил четырехмесячного сына

— По версии следствия, в вечернее время 23 ноября 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Щорса в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара рукой по голове своему четырехмесячному сыну, — говорится в ведомственном Telegram-канале.