Над территорией России сбили 40 украинских БПЛА за шесть часов

Больше всего дронов уничтожили над территорией Московского региона.

Источник: Аргументы и факты

За шесть часов российские средства противовоздушной обороны перехватили 40 украинских дронов в различных регионах страны. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, 24 ноября с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные системы ПВО ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

14 БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом, при этом восемь из этих БПЛА направлялись к Москве; десять — над территорией Крымского полуострова; девять — над водами Чёрного моря; по три — над Брянской и Калужской областями; и один — над Курской областью.

Утром, 24 ноября, сообщалось, что над Россией ночью уничтожили более 90 украинских беспилотников.

