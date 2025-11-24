Над территорией России сбили 40 украинских БПЛА за шесть часов

За шесть часов российские средства противовоздушной обороны перехватили 40 украинских дронов в различных регионах страны. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, 24 ноября с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные системы ПВО ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.
14 БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом, при этом восемь из этих БПЛА направлялись к Москве; десять — над территорией Крымского полуострова; девять — над водами Чёрного моря; по три — над Брянской и Калужской областями; и один — над Курской областью.
Утром, 24 ноября, сообщалось, что над Россией ночью уничтожили более 90 украинских беспилотников.