Женщина с деменцией выбросила в мусор золотые слитки на 5 млн рублей

В Таиланде разыскивают золотые слитки стоимостью 2 миллиона батов (около 5 млн рублей), которые пожилая женщина случайно выбросила вместе с мусором. Об этом сообщает тайское издание Daily News.
Историю рассказал сын пенсионерки в социальных сетях.
«Моя мать, страдающая деменцией, случайно бросила в мусорное ведро пакеты с тремя золотыми слитками, общей стоимостью около 2 000 000 бат» — написал он, приложив к сообщению запись с камер наблюдения.
Молодой человек предложил вознаграждение работникам мусоровоза, которые вывезли драгоценный груз. Однако полиция сообщила, что найти конкретный мусоровоз проблематично, есть вероятность, что отходы уже успели сжечь.
По словам родственников, утерянные слитки были единственной крупной семейной инвестицией. Семья продолжает поиски, хотя шансы на успех минимальны.
