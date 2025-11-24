Ричмонд
В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель

БЕЛГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил ранения в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, кроме того, атакам подверглись еще пять муниципалитетов региона, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Михайловка FPV-дрон атаковал “Газель”. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и рук самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения двух частных домовладений, четырех легковых автомобилей, коммерческого объекта, гаража и надворных построек в городе Грайворон, селах Доброе, Дорогощь и Глотово. В Белгородском округе пострадали кровля нежилого дома, а также коммерческий и инфраструктурный объекты в поселках Малиновка и Октябрьский.

«В Борисовском округе в селе Зозули дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Волоконовском округе в хуторе Бочанка FPV-дрон ударил по припаркованному грузовому автомобилю… В Шебекинском округе в городе Шебекино с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены четыре легковых автомобиля», — уточнил губернатор.