В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель

«В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Михайловка FPV-дрон атаковал “Газель”. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и рук самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения двух частных домовладений, четырех легковых автомобилей, коммерческого объекта, гаража и надворных построек в городе Грайворон, селах Доброе, Дорогощь и Глотово. В Белгородском округе пострадали кровля нежилого дома, а также коммерческий и инфраструктурный объекты в поселках Малиновка и Октябрьский.
«В Борисовском округе в селе Зозули дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Волоконовском округе в хуторе Бочанка FPV-дрон ударил по припаркованному грузовому автомобилю… В Шебекинском округе в городе Шебекино с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены четыре легковых автомобиля», — уточнил губернатор.