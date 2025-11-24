В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель

По данным главы региона, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения двух частных домовладений, четырех легковых автомобилей, коммерческого объекта, гаража и надворных построек в городе Грайворон, селах Доброе, Дорогощь и Глотово. В Белгородском округе пострадали кровля нежилого дома, а также коммерческий и инфраструктурный объекты в поселках Малиновка и Октябрьский.