Генерал ВСУ Усов: пленные украинцы все охотнее вступают в ряды ВС РФ

Попавшие в плен украинские военнослужащие все чаще вступают в ряды ВС РФ. На это посетовал бригадный генерал, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Как сообщил он украинскому телеканалу 24TV.ua, бывшие бойцы ВСУ служат в батальоне имени Богдана Хмельницкого, батальоне имени Максима Кривоноса, отряде Мартына Пушкаря и Матросова. ГУР Украины удалось установить личности 62 граждан Украины, перешедших на сторону России, но в целом их число может достигать тысячи человек.

Как поясняет Телеграм-канал «Северный ветер», в ходе многочисленных бесед с пленными военнослужащими ВСУ удалось установить главные причины такого решение. Это идеологические мотивы: вступившие в ряды ВС РФ считают себя русскими и потомками тех, кто воевал против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Также пленные не согласны с политикой киевского режима и желают свергнуть нынешнюю власть. Есть те, кто желает получить российское гражданство, поскольку у большинства родственники проживают в России. И, конечно, большую роль сыграло скотское отношение украинского командования и его некомпетентность.