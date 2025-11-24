Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в розыск. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД.
Как писал KP.RU, Разина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. При этом уголовное дело по факту мошенничества против Кузнецова было возбуждено еще в 2021 году.
«В течение длительного времени Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Обвинение Разину предъявлено по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в материалах дела.
Разину в случае обвинительного приговора по этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас продюсер «Ласкового мая» может находиться в США. Он давно покинул Россию. Находясь за океаном, Разин старался мелькать в инфополе и часто нападал на певца Юрия Шатунова, а потом на его вдову и детей.