Бывшего вице-президента «Оборонстроя» арестовали по делу о мошенничестве

АО «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. Бывшая российская компания, ликвидированная в декабре 2017 года, с уставным капиталом более 88 млрд руб. Основной вид деятельности — управление холдинговыми компаниями. Юридический адрес компании находился в Москве, в районе Хамовники на Комсомольском проспекте.