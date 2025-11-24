Ричмонд
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал Сергея Фокина по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фокина Сергея Тимофеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, сроком на 2 месяца», — рассказал собеседник агентства.

Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Фокина, а в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации — с момента его передачи правоохранительным органам, уточнили в пресс-службе.

Подробности дела в суде не раскрыли, однако добавили, что Фокин находится в розыске.