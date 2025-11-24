Ричмонд
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе

Мощный взрыв произошел в Одессе в районе тепловой электростанции (ТЭЦ). Об этом сообщают городские Telegram-каналы.

Источник: Соцсети

По их данным, после взрыва в Одессе начались перебои со светом.

В настоящее время на территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. После обстрела загорелся танкер, перевозивший, по одним данным, оружие НАТО, по другим — американский сжиженный природный газ. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина».

