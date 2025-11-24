Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе

В ночь на 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. После обстрела загорелся танкер, перевозивший, по одним данным, оружие НАТО, по другим — американский сжиженный природный газ. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.