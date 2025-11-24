Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков обратился в суд из-за продажи масок с его лицом на маркетплейсах

Российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы в связи с продажей карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы в связи с продажей карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

— Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение. Поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети Интернет, а также намерен взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, — передает Telegram-канал пресс-службы.

1 октября российское авторское общество подало иск к компании «Театр “Золотое кольцо”, которая занимается организацией выступлений певицы Надежды Кадышевой. Суть претензии состоит в том, что народная артистка России исполнила песни “Россия-Русь” и “Течет ручей” без согласия их авторов.

26 сентября в ряд московских судов поступили исковые заявления от киностудии «Союзмультфильм», которая зафиксировала нарушения ее исключительных авторских прав на изображение персонажа крокодила Гены.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше