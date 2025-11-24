Безруков обратился в суд из-за продажи масок с его лицом на маркетплейсах

Российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы в связи с продажей карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.
— Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение. Поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети Интернет, а также намерен взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, — передает Telegram-канал пресс-службы.
1 октября российское авторское общество подало иск к компании «Театр “Золотое кольцо”, которая занимается организацией выступлений певицы Надежды Кадышевой. Суть претензии состоит в том, что народная артистка России исполнила песни “Россия-Русь” и “Течет ручей” без согласия их авторов.
26 сентября в ряд московских судов поступили исковые заявления от киностудии «Союзмультфильм», которая зафиксировала нарушения ее исключительных авторских прав на изображение персонажа крокодила Гены.