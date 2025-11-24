Суд подтвердил лишение прав у матери, родившей ребенка в туалете аэропорта в Турции

Московский областной суд отклонил апелляцию Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в аэропорту Турции, и подтвердил решение о лишении ее родительских прав. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщила пресс-служба суда.
— Московский областной суд 24 ноября 2025 года оставил решение Павлово-Посадского суда без изменений, оно вступило в законную силу. В судебном заседании приняли участие представители ответчика, сама Бурнашкина не явилась, — приводит информацию инстанции ТАСС.
В начале октября суд также в очередной раз отклонил ходатайство к органам опеки от Бурнашкиной.
Сам скандальный инцидент произошел 13 октября 2024 года. Бурнашкина родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила его там. Младенца, который провел в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса.