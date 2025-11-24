Суд подтвердил лишение прав у матери, родившей ребенка в туалете аэропорта в Турции

Сам скандальный инцидент произошел 13 октября 2024 года. Бурнашкина родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила его там. Младенца, который провел в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса.