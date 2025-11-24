Ричмонд
Аэропорт в Геленджике временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту Геленджика введён план «Ковёр», в связи с чем приём и выпуск воздушных судов временно приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 14 — перехватили в Московском регионе, из них 8 направлялись прямо на столицу. Средства ПВО также сработали над Крымом (10 БПЛА), акваторией Чёрного моря (9), Брянской и Калужской областями (по 3), а также над Курской областью (1).

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

