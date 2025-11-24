План Трампа резко сократился, а ВС РФ стянули клещи около Гуляйполя: главное об СВО за 24 ноября

Эксперт также считает, что соглашение может быть подписано уже в ближайшее время, так как активно ведутся переговоры и стороны уже близки к согласию. Однако, по его словам, самая большая проблема заключается не в самом подписании, а в том, насколько стабильным окажется этот мир. Будет ли Украина и поддерживающие ее европейские страны честно выполнять условия договора? Этот процесс, по мнению Ознобищева, потребует постоянного контроля. Например, одним из ключевых вопросов остается демилитаризация: нужно следить, не будет ли Украина втайне снова наращивать свою армию и технику.