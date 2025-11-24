Умер экс-старший тренер сборной РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер

«Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР Борис Яковлевич Бухбиндер— Герой труда Ставрополья, обладатель почетного знака “Спортивная слава Ставрополь”, выдающийся наставник, педагог и один из тех, кто стоял у истоков развития современной школы легкой атлетики на Ставрополье», — говорится в некрологе.