Умер экс-старший тренер сборной РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер

В возрасте 97 лет ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР, бывший старший тренер сборной РСФСР по легкой атлетике Борис Бухбиндер. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Ставрополья.
«Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР Борис Яковлевич Бухбиндер— Герой труда Ставрополья, обладатель почетного знака “Спортивная слава Ставрополь”, выдающийся наставник, педагог и один из тех, кто стоял у истоков развития современной школы легкой атлетики на Ставрополье», — говорится в некрологе.
В ведомстве отметили, что Борис Бухбиндер подготовил более двадцати мастеров спорта, победителей всесоюзных и международных соревнований. Так, его учениками были 11-кратный чемпион РСФСР Николай Харечкин, победитель Кубка СССР Владимир Ренсков и чемпион СССР в марафоне Михаил Наливайко.
В пресс-службе ведомства уточнили, что прощание с Борисом Бухбиндером состоится 25 ноября в Легкоатлетическом манеже города Ставрополя.
